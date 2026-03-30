Indicazioni Nazionali 2025 – Orientarsi tra competenze attese obiettivi specifici di apprendimento e conoscenze

Le Indicazioni Nazionali 2025 stabiliscono le competenze attese, gli obiettivi specifici di apprendimento e le conoscenze che devono essere sviluppate nelle scuole. In questo articolo vengono illustrate le modalità di interpretazione di questi elementi e come possono essere utilizzati per pianificare il curricolo scolastico. La guida si propone di offrire una lettura chiara e pratica delle indicazioni ministeriali.

Competenze attese e obiettivi specifici di apprendimento In questo articolo vogliamo presentare una chiave di lettura delle Indicazioni Nazionali che può essere utile per la strutturazione del curricolo scolastico. I contenuti presentati nelle Indicazioni Nazionali, che sono esplicitamente previsti dall’art. 8 c. 1 lett. b) del DPR 2751999, sono le competenze attese e gli obiettivi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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