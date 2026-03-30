Le autorità giudiziarie stanno portando avanti un’indagine riguardante un ristorante situato in via Tuscolana, gestito da una società chiamata “Le 5 Forchette”. Gli investigatori stanno analizzando i flussi finanziari e i movimenti di quote di un ex sottosegretario, che ha dichiarato di aver ceduto le proprie quote della società. L’indagine si concentra sulle modalità di reinvestimento dei fondi provenienti da un clan criminale.

Sono previsti per metà settimana i primi interrogatori davanti ai pm della Dda di Roma che indagano sulla società «Le 5 Forchette» che gestiva il ristorante «Bisteccheria d'Italia» di via Tuscolana a Roma e di cui è stato azionista anche l'ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, che ha poi rivenduto le quote. Nel procedimento avviato dalla procura di Roma in particolare si ipotizzano i reati di riciclaggio e intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa. In settimana a piazzale Clodio saranno ascoltati dai magistrati Mauro Caroccia, che sta scontando una pena definitiva a quattro anni di carcere per reati di stampo mafioso, e la figlia Miriam, azionista della Srl. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Indagine sui Caroccia: «Così reinvestivano i soldi del clan» | L'ex sottosegretario Delmastro dichiara la cessione delle quote

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Caso Delmastro, indagine sui Caroccia: “Nel ristorante soldi del clan Senese”Mauro Caroccia e la figlia Miriam avrebbero trasferito e successivamente investito, anche nella fase iniziale di avviamento, nella società ‘Le 5...

Si allarga l’indagine sulla società di cui è stato socio l’ex sottosegretario Delmastro. Per la Procura di Roma gli indagati Mauro e Miriam Caroccia avrebbero “reinvestito soldi del clan Senese”Si allarga l’inchiesta della Procura di Roma sulla società ‘Le 5 Forchette’ che gestiva il ristorante ‘Bisteccheria d’Italia’ di via Tuscolana a Roma...