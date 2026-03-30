Incidente sul lavoro a Bellizzi | muore 49enne

Un incidente sul lavoro si è verificato oggi in provincia di Salerno, presso l'ovattificio Fortunato di Bellizzi. Un operaio di 49 anni ha perso la vita durante l’attività lavorativa. La notizia è stata confermata dalle autorità competenti. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.

L'Autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dello stabilimento e ha ordinato l'esame autoptico sul corpo della vittima Ancora un incidente mortale sul lavoro in provincia di Salerno. Un operaio di 49 anni, Ciro Di Martino, ha perso la vita oggi all'interno dell'ovattificio Fortunato di Bellizzi. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo, originario della vicina Montecorvino Rovella, sarebbe rimasto fatalmente schiacciato da una pressa in uso nell'impianto. Inutili i soccorsi prestati dal personale sanitario della Croce Verde, giunto tempestivamente sul posto: per il 49enne non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Incidente sul lavoro a Bellizzi: muore 49enne Articoli correlati Tragedia a Bellizzi: muore operaio 49enne in un ovattificioTragedia sul lavoro a Bellizzi, in provincia di Salerno, dove un 49enne originario di Montecorvino Rovella ha perso la vita in un incidente avvenuto... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incidente sul lavoro, operaio di 22 anni muore in provincia di Padova; Incidente sul lavoro a Sommacampagna, operaio grave dopo la caduta dall'alto; Padova, muore operaio di 22 anni: si è incastrato mentre tentava di mettere il lubrificante nel macchinario taglia lamiere; Incidente sul lavoro a Selvazzano Dentro: operaio di 22 anni muore schiacciato da un macchinario. Operaio schiacciato da una pressa: Ciro Di Martino muore a 49 anni. Incidente sul lavoro nel SalernitanoIl tragico incidente sul lavoro si è verificato in un ovattificio di Bellizzi, nella provincia di Salerno. Per Ciro Di Martino non c’è stato nulla da fare: sulla vicenda indagano i carabinieri. fanpage.it Incidente sul lavoro, operaio di 22 anni muore in provincia di PadovaUn operaio senegalese di 22 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto dentro un capannone a Selvazzano Dentro, nel padovano. La vittima risiedeva a Padova. Ferito anche un collega Sul posto so ... tg24.sky.it Un incidente che riporta al centro il tema della sicurezza stradale in città, ma anche quello, sempre più attuale, dell’uso dei mezzi leggeri e del lavoro legato alle consegne..... - facebook.com facebook Enna, incidente sul lavoro in una struttura sportiva: muore un operaio x.com