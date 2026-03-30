In Serbia scoppia il caso Kostic | la dirigenza del Partizan risponde alle accuse del vicedirettore sportivo

In Serbia si è aperto un caso legato al trasferimento di un calciatore al Milan, con la dirigenza del Partizan che ha replicato alle accuse del vicedirettore sportivo. La situazione ha generato attenzione nel mondo del calcio locale, mentre le parti coinvolte continuano a confrontarsi pubblicamente. La vicenda riguarda dettagli delle trattative e dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti delle due società.

Dopo la nota ufficiale diffusa dal vicedirettore sportivo Predrag Mijatovic, in cui accusava la società di non averlo coinvolto nella decisione di vendere Andrej Kostic al Milan, è arrivata la risposta del resto della dirigenza. Ecco, di seguito, il comunicato. "In merito al comunicato stampa diffuso dal vicepresidente per gli affari sportivi, il signor Predrag Mijatovic, informiamo il pubblico che mercoledì la società fornirà risposte complete e dettagliate a tutte le accuse ivi contenute. In tale occasione, verranno ulteriormente chiariti il??suo precedente ruolo nell'amministrazione, il sostegno incondizionato di cui ha goduto in un certo periodo, nonché le problematiche sorte in seguito ad alcune decisioni e ai risultati sportivi conseguiti". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - In Serbia scoppia il caso Kostic: la dirigenza del Partizan risponde alle accuse del vicedirettore sportivo Articoli correlati Kostic-Milan, che caos al Partizan Belgrado: la presa di posizione del vicepresidente del club serboPedrag Mijatovic si è dichiarato contrario alla cessione di Andrej Kostic al Milan. Leggi anche: Chi è Andrej Kostic, nuovo acquisto del Milan dal Partizan. Storia, caratteristiche e identikit del colpo rossonero