Imprese italiane nel Golfo tra opportunità e fragilità | 4mila società esposte alle tensioni mediorientali mentre capitali e strategie ridisegnano il nuovo equilibrio globale

Nel Golfo, circa 4.000 imprese italiane si trovano coinvolte in un contesto segnato da tensioni mediorientali, mentre aziende e investitori riorganizzano strategie e capitali a livello mondiale. La crescita delle attività industriali italiane in questa regione si accompagna a rischi legati all’instabilità politica e alle crisi geopolitiche, che mettono in discussione la continuità di alcuni investimenti e filiere produttive.

C’è un punto in cui la geografia economica smette di essere una mappa e diventa una linea di tensione. Il Golfo, oggi, è esattamente questo: uno spazio in cui affari e instabilità convivono in un equilibrio tanto redditizio quanto precario. Le oltre quattromila società italiane con soci residenti in Medio Oriente non raccontano soltanto una storia di espansione imprenditoriale. Raccontano, piuttosto, la progressiva esposizione di un sistema produttivo a un’area che è al tempo stesso promessa e rischio. I numeri, come spesso accade, suggeriscono più di quanto dicano apertamente. Le partecipazioni iscritte a bilancio, la crescita del fatturato, l’incremento degli utili: tutto converge verso l’immagine di un’Italia che nel Golfo ha trovato uno spazio di proiezione naturale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Imprese italiane nel Golfo, tra opportunità e fragilità: 4mila società esposte alle tensioni mediorientali mentre capitali e strategie ridisegnano il nuovo equilibrio globale Articoli correlati Leggi anche: Nuove opportunità per le imprese italiane nel Golfo: ad Abu Dhabi intesa tra Assolombarda, Sace e Simest Ricetta per il successo in Cina nel 2026: collaborazione tra capitali cinesi e imprese italianePresso Deloitte Italia a Milano si è tenuto un importante evento per aiutare le imprese italiane ad orientarsi nel futuro dell'economia cinese: ci... Nel 2025 aumenta il numero delle imprese toscane. Spinta dalla crescita delle società di capitaliArezzo, 23 gennaio 2026 – Nel 2025 il numero delle imprese in Toscana cresce di 1.