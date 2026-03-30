Imma Tataranni finisce col botto ma fa infuriare gli spettatori | cosa è successo L' addio di Vanessa Scalera

Dopo sette anni e cinque stagioni, l’ultima puntata di una celebre serie televisiva ha suscitato molte reazioni tra il pubblico. L’addio dell’attrice protagonista, annunciato in anticipo, ha generato delusione tra gli spettatori, specialmente per il finale, definito insoddisfacente da molti. La produzione ha investito circa 4,5 milioni di euro per la conclusione della storia.

Sette anni di lavoro, cinque serie tv, quattro milioni e mezzo per l’ultima puntata con un finale che lascia l’amaro in bocca a tanti e un addio annunciato che continua a far arrabbiare tutti. “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” si è congedata dai telespettatori di Rai1 con ascolti record capaci di doppiare abbondantemente “Chi vuol essere milionario”, fermo a 1 milione e 800 mila spettatori. Ma c’è un ma grande come una casa perché “Nessuno si salva da solo”, l’ultimo episodio andato in onda su Rai1 domenica 29 marzo, segna l’addio di Vanessa Scalera a questo personaggio liberamente ispirato dai romanzi di Mariolina Venezia. Un caso,... 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Imma Tataranni finisce col botto ma fa infuriare gli spettatori: cosa è successo. L'addio di Vanessa Scalera Articoli correlati Imma Tataranni, la sesta stagione si farà? cosa sappiamo davvero dopo l’addio di Vanessa ScaleraCon la messa in onda del finale della quinta stagione di Imma Tataranni — in onda stasera, domenica 29 marzo 2026 su Rai 1 — molti fan della fiction... Vanessa Scalera dice addio a Imma Tataranni: "Per sette anni ho fatto l'amore con Imma, ora la lascio"Vanessa Scalera lascia Imma Taranni, amatissimo personaggio della serie tv di Rai 1.