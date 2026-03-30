Imbratta piazza maestri d’ascia Ci fidanziamo? È ora chi paga?

Un giovane ha scritto con spray su Piazza Maestri d’Ascia a Manfredonia una scritta di grandi dimensioni che contiene la frase “Ci fidanziamo?”. La scritta è stata fotografata e condivisa online. Non ci sono informazioni su eventuali responsabilità o interventi delle autorità in merito all’episodio. La piazza si trova nel centro della città e la scritta è visibile a chi passa nella zona.

MANFREDONIA – Ciò che è accaduto quest’oggi a Manfredonia è imbarazzante un giovane ragazzo innamorato dedica una maxi scritta eseguita con lo spray su Piazza maestri d’ascia, una scritta di dimensioni molto grandi fotografata e pubblicata sul web. ora chi paga questo danno? Oltre a deturpare l’immagine della città ci saranno anche dei costi per. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Imbratta piazza maestri d’ascia “Ci fidanziamo?” È ora chi paga? Articoli correlati Aumento stipendio insegnanti, cresce la busta paga di maestri e prof con il rinnovo del CcnlIl rinnovo del Ccnl del comparto istruzione e ricerca per il triennio 2025-2027 entra nel vivo. Leggi anche: Meloni ottiene il passo indietro di Santanchè. Ora la regola è: "Chi sbaglia paga"