Il Vomero riavrà la sua biblioteca | riapre la Benedetto Croce con una nuova sede
La biblioteca Benedetto Croce del Vomero riapre dopo i lavori di ristrutturazione, spostandosi dalla sua precedente sede in via De Mura a una nuova posizione in via Morghen. La riapertura è stata annunciata ufficialmente, senza indicazioni sui tempi di apertura o eventuali modifiche ai servizi offerti. La nuova sede ospiterà comunque le attività tradizionali e i servizi di prestito libri.
Riapre la biblioteca Benedetto Croce del Vomero, ma non sarà più in via De Mura: spostata in via Morghen. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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