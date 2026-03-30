Il volo da Orio finisce nel terrore | un ferito grave e un’indagine che scuote Ryanair

Giovedì 26 marzo, un volo Ryanair partito dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio e diretto a Bari si è concluso con un grave incidente. Durante il volo, un passeggero ha riportato ferite serie e ha richiesto assistenza medica. L’evento ha portato all’apertura di un’indagine da parte delle autorità competenti per accertare le cause dell’incidente.

Momenti di puro terrore ad alta quota per i passeggeri del volo Ryanair partito giovedì 26 marzo nel primo pomeriggio dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio e diretto a Bari. Il Boeing B738, operato da Malta Air per conto della compagnia aerea irlandese, è stato investito da una violenta turbolenza durante la fase di crociera, trasformando quello che doveva essere un tranquillo viaggio di circa 75 minuti in un vero e proprio incubo. La gravità dell’accaduto ha spinto l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ad annunciare l’apertura ufficiale di un’indagine di sicurezza. La decisione è arrivata in considerazione della tipologia e della gravità delle lesioni riportate da uno degli occupanti. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Il volo da Orio finisce nel terrore: un ferito grave e un’indagine che scuote Ryanair Articoli correlati Ryanair, terrore sul volo decollato da Orio: ci sono dei feriti, scatta l'inchiesta per incidenteMomenti di puro terrore ad alta quota sul volo Ryanair partito giovedì 26 marzo dall'aeroporto di Bergamo Orio al Serio e diretto a Bari. Terrore sul volo Ryanair, esplosione improvvisa dopo il decollo dallo scalo italianoIl pomeriggio di oggi, 9 gennaio, è stato segnato da momenti di forte tensione a bordo del volo FR 3424 della Ryanair, decollato dall’Aeroporto di...