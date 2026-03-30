Il super marzo di Antonelli Sinner e Bezzecchi | 11 milioni davanti alla tv per le imprese del trio

A marzo, le performance di Antonelli, Sinner e Bezzecchi hanno attirato complessivamente 11 milioni di spettatori davanti alla tv. Sky, che detiene i diritti esclusivi di Formula 1, ATP e MotoGP, ha registrato un aumento di ascolti grazie alle imprese di questi atleti. I dati di ascolto mostrano come le competizioni sportive di marzo abbiano coinvolto un vasto pubblico.

L’Italia che vince, l’Italia che appassiona. Kimi Antonelli, Jannik Sinner e Marco Bezzecchi divertono e si divertono. Per una congiunzione astrale – che è tutto fuorché frutto del caso – marzo è stato un mese di super raccolto per il trio che tutto il mondo ci invidia: due Gran Premi di Formula 1, due Masters 1000 di tennis, tre Gran Premi di MotoGP. E davanti alla tv si è radunata una tribù capace di esaltarsi attorno a personaggi freschi e talentuosi, amanti del rischio e delle imprese impossibili. I sette eventi di queste ultime settimane hanno registrato un’audience cumulata di 11 milioni di telespettatori medi sui canali Sky, che si lecca i baffi per aver puntato, in tempi non sospetti, su queste discipline. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il super marzo di Antonelli, Sinner e Bezzecchi: 11 milioni davanti alla tv per le imprese del trio Contenuti e approfondimenti su Il super marzo di Antonelli Sinner e... Leggi anche: Le chat dei campioni: i messaggi tra Sinner, Antonelli e Bezzecchi. Che svela: “Jannik è stata una grande sorpresa” Leggi anche: Sinner, la dedica a Bezzecchi e Antonelli dopo il trionfo a Miami: “Bez, Kimi, Italia” Sinner, Bezzecchi, Antonelli: la domenica d’oro dello sport italianoIl 29 marzo 2026 resta una giornata speciale per l’Italia dello sport: successi in contemporanea tra tennis, MotoGP e Formula 1 con protagonisti tre...