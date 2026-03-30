AgriUmbria ha registrato oltre 85.000 visitatori, confermandosi come un punto di riferimento nel settore agricolo. La manifestazione, organizzata da Umbria Fiere, si svolge nella regione e si inserisce in un sistema fieristico nazionale, collaborando con altre importanti manifestazioni di settore. La collaborazione tra le due organizzazioni si traduce in un rafforzamento della loro presenza e del ruolo strategico nel panorama fieristico italiano.

Agriumbria e Umbria Fiere si confermano al centro del sistema fieristico nazionale, rafforzando il proprio ruolo strategico in un’ottica di cooperazione con le principali manifestazioni di settore. Un modello sempre più orientato alla costruzione di sinergie tra eventi, territori e filiere produttive, capace di valorizzare l’intero comparto agricolo e zootecnico italiano. Ieri la giornata conclusiva della cinquantasettesima edizione che si è confermata appuntamento imprescindibile per imprese, allevatori, istituzioni e famiglie: buono l’afflusso di pubblico e operatori professionali, che hanno garantito una presenza significativa fin dalle prime ore di apertura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il successo di AgriUmbria. Oltre 85mila presenze: "La casa dell’agricoltura"

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