Il dibattito sulla sinistra italiana si concentra sul ruolo del riformismo, considerato da alcuni come una forma di conservatorismo mascherato. Un intervento recente ha sollevato la questione, evidenziando come questa posizione politica influenzi le scelte e le strategie del partito. La discussione si focalizza sulla necessità di affrontare le differenze interne e sui possibili sviluppi futuri in un contesto politico in evoluzione.

di Serena Poli C’è un elefante nella stanza della sinistra italiana, ormai impossibile da ignorare: si chiama riformismo. Osservando la fauna che oggi si fregia di appartenere a tale corrente, ci si accorge che è in realtà un conservatorismo sotto mentite spoglie: sono i custodi dello status quo che occupano abusivamente lo spazio della sinistra per renderlo irrilevante e innocuo. La sera di venerdì 6 marzo, un magistrale Crozza ha narrato la fusione tra Margherita e Ds che, in un sol colpo, ha fatto nascere il Pd e ucciso la già agonizzante sinistra italiana. Un’operazione che ha permesso a schiere di democristiani di legittimarsi come progressisti, mettendo una pietra tombale sull’identità socialista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il riformismo nella sinistra italiana è un conservatorismo mascherato: cara Schlein, la sveglia suona

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