' Il primo sabato del mese' a San Miniato

Ssabato 4 aprile torna l’appuntamento con il Primo Sabato del MeseOre 20:30 Cena di autofinanziamentoAdulti 15€ Bambini 10€Info e prenotazioni: Valentina 392 016 7471Segnalare eventuali allergieintolleranze7altre esigenze alimentari al momento della prenotazione.Ore 22 concerto CanvasI Canvas nascono nel 2015 dalla passione per il punk e grunge dei suoi membri, generi che, insieme ad altre influenze dal panorama alternative, sono stati i punti di riferimento per forgiare il loro sound. I brani sono principalmente introspettivi, ma arrivando a toccare anche temi più globali come razzismo e alienazione.Ore 00.00 DJ SetSi consiglia vivamente di parcheggiare nel parcheggio del cimitero di Stibbio che si trova in via delle pinete e raggiungere il Circolo a piedi in 3 minuti scarsiIngresso gratuito riservato ai soci ARCI 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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