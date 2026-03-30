Il Politeama Rossetti ospita nuovamente a Trieste la rappresentazione della Primavera da Vienna, un evento che si ripete per la seconda volta. Lo spettacolo, che richiama atmosfere imperiali e ricordi storici, si inserisce in una programmazione dedicata alla cultura musicale e teatrale. La serata coinvolge il pubblico con un richiamo alle storie passate di un impero e delle sue città, mescolando elementi narrativi e artistici.

Strepitoso il successo artistico, ma non manca nemmeno l'importante incontro protocollare tra i sindaci Di Piazza e Ludwig C’era una volta un impero con una città adagiata tra le colline e il mare, su cui si affacciava un castello bianco. Sembra l’inizio di una fiaba che, però si interrompe bruscamente diventando la storia, anzi, la Storia che conosciamo e, addirittura, tuttora stiamo scoprendo. Ma le fiabe esigono un lieto fine, oppure un nuovo inizio, magari molti nuovi inizi, nel segno del rispetto di quella tradizione meno lontana di quanto possa sembrare, soprattutto se coniugata secondo le esigenze contemporanee. Uno di questi input tesi a donare la nuova linfa vitale a Trieste si è articolato l’anno scorso sotto il cielo stellato della cupola del Politeama Rossetti, per rimanere nelle atmosfere favolose. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Il Politeama Rossetti porta per la seconda volta a Trieste la Primavera da Vienna

Approfondimenti e contenuti su Politeama Rossetti

Torna "Primavera da Vienna" al Rossetti, atmosfere viennesi con i Wiener SymphonikerCon la seconda edizione di Primavera da Vienna - il festival che avrà luogo al Politeama Rossetti dal 27 al 29 marzo - i Wiener Symphoniker...

Stefano Nazzi lunedì 2 marzo al Politeama Rossetti di TriesteGiornalista e scrittore, Stefano Nazzi si è sempre occupato di cronaca, seguendo i casi più conosciuti e di maggiore risonanza, ma anche vicende meno...

O’Neill rivive a Trieste: Livermore esplora l’eredità del lutto e le fragilità umane sul palco del Politeama Rossetti.Il Politeama Rossetti di Trieste ha ospitato sabato 7 febbraio 2026 una produzione intensa e acclamata del Teatro Nazionale di Genova: una rilettura...