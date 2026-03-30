Il piano chioschi ed edicole torna in aula nel prossimo consiglio comunale

Il prossimo consiglio comunale si terrà martedì 31 marzo alle 19 e 15 nell’aula consiliare. In quella seduta verrà nuovamente discusso il piano riguardante i chioschi e le edicole. La convocazione è stata comunicata dal presidente del Consiglio comunale, che ha confermato la riunione a questa data e ora.

Si parlerà anche della revisione della pianta organica biennale delle farmacie del Comune di Catania, con la variazione della perimetrazione delle sedi farmaceutiche della VI Circoscrizione Il presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, ha convocato l’assemblea cittadina in aula consiliare per martedì 31 marzo, alle ore 19 e 15. L’ordine del giorno della seduta prevede, dopo la fase delle comunicazioni e l’approvazione dei verbali, due trattazioni richieste con carattere d’urgenza rispettivamente dall’assessore al Bilancio e dal comandante della Polizia municipale. La prima delibera riguarda la variazione al bilancio di previsione 20262028 con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione presunto ai sensi del decreto legislativo 2672000. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Il piano chioschi ed edicole torna in aula nel prossimo consiglio comunale Articoli correlati Torna a riunirsi il Consiglio regionale: in Aula piano faunistico, sanità e alzheimerLa seduta si terrà martedi 24 febbraio, tra i punti all’ordine del giorno anche il futuro del Suem 118 e l’esenzione ticket per le vittime di... Il Consiglio comunale torna a riunirsi: in aula debiti fuori bilancio, armi alla polizia locale e regolamento urbanoÈ stata convocata per mercoledì 4 febbraio alle ore 14, in prima convocazione, la prossima seduta del Consiglio comunale di Francavilla al Mare.