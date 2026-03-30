Il Parlamento Ue approva i centri per il rimpatrio in Paesi terzi scatta l' applauso in plenaria – Il video

Il Parlamento europeo ha approvato ufficialmente l'inizio dei negoziati riguardanti un nuovo regolamento sui rimpatri dei migranti irregolari. La decisione è stata comunicata durante una sessione plenaria a Bruxelles, con una standing ovation tra i membri presenti. La delibera riguarda l'apertura di trattative con i Paesi terzi, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici della proposta.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 26 marzo 2026 Il Parlamento europeo ha dato il via libera ufficiale ai negoziati per il nuovo regolamento sui rimpatri dei migranti irregolari. Con 389 voti favorevoli, l'Eurocamera ha blindato la propria posizione in vista del confronto decisivo (trilogo) con Consiglio e Commissione UE. Il cuore della strategia, sostenuta compattamente dai gruppi PPE, ECR e dalle forze di destra, risiede nel potenziamento degli hub per i rimpatri, considerati ora il perno fondamentale per contrastare l'immigrazione clandestina nell'Unione. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Il movimento di Gianni Alemanno confluirà in Futuro nazionale: pronto l’asse sovranista con il nuovo partito di Vannacci Vittorio Feltri al curaro su Giorgia Meloni: «reazione scomposta, ora deve votarsi a Sant’Antonio». 🔗 Leggi su Open.online

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