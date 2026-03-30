Il Liceo Falcone di Bergamo in festa con i neodiplomati

Il Liceo “Falcone” di Bergamo ha celebrato la cerimonia di diploma per gli studenti che hanno concluso il loro percorso di studi. Durante l’evento, sono stati consegnati i certificati ai neodiplomati, mentre il dirigente scolastico ha ricordato l’importanza delle lingue come strumenti di comprensione e analisi del mondo. La cerimonia si è svolta alla presenza di studenti, famiglie e insegnanti.

“Nel nostro Liceo avete imparato che ogni lingua è una chiave per comprendere una prospettiva umana unica, decodificando il mondo con pensiero critico. Oggi ritrovate la scuola dove avete iniziato a costruire il futuro. Il privilegio della vostra formazione è essere costruttori di dialogo, cittadini consapevoli che sanno guardare oltre i confini. Non abbiate paura di parlare e di esprimervi, ma soprattutto non smettete mai di ascoltare con empatia. Portate con voi l’eccellenza che avete acquisito, con humanitas e determinazione. Andate e raccontate storie nuove: il mondo aspetta la vostra voce”. Nel suo discorso di benvenuto ai neodiplomati,... 🔗 Leggi su Bergamonews.it Contenuti e approfondimenti su Il Liceo Falcone di Bergamo in festa... Campionato nazionale delle Lingue, 2° posto per Sonia Jemma del Liceo “Falcone” di BergamoSonia Jemma, studentessa di quinta O al Liceo Linguistico “Giovanni Falcone” di Bergamo, si è classificata al secondo posto per la lingua spagnola al... Leggi anche: Sfilata di moda coreana al Liceo Linguistico “Falcone” di Bergamo Leggi anche: Liceo di Bergamo annulla l’incontro sulla Palestina con il giurista Ugo Giannangeli