Il festival Clarinettomania apre i battenti con il tradizionale concerto di Pasqua

Il festival Clarinettomania ha inaugurato la sua edizione con il consueto concerto di Pasqua. A Cesena, si sono ripresi i concerti inseriti nel calendario della manifestazione, organizzata dall’Accademia italiana del clarinetto e diretta artisticamente da Piero Vincenti. La manifestazione si svolge nella città e prevede diversi appuntamenti dedicati al clarinetto nel corso delle prossime settimane.