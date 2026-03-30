Il festival Clarinettomania apre i battenti con il tradizionale concerto di Pasqua
Il festival Clarinettomania ha inaugurato la sua edizione con il consueto concerto di Pasqua. A Cesena, si sono ripresi i concerti inseriti nel calendario della manifestazione, organizzata dall’Accademia italiana del clarinetto e diretta artisticamente da Piero Vincenti. La manifestazione si svolge nella città e prevede diversi appuntamenti dedicati al clarinetto nel corso delle prossime settimane.
A Cesena riprende il cartellone di concerti del festival Clarinettomania organizzato dall’Accademia italiana del clarinetto sotto la direzione artistica di Piero Vincenti. Il repertorio della Saxorchestra è ampio e variegato: spazia da brani originali a trascrizioni di celebri composizioni, attraversando stili musicali diversi. Il risultato è un’esperienza sonora ricca, compatta e versatile capace di unire la modernità alla tradizione del saxofono. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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