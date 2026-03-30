Una raccolta fondi è stata avviata nel Valdarno per sostenere Lorenzo, che ha bisogno di cure per riprendere a camminare. L'iniziativa è stata promossa da persone appassionate alla Fiorentina, con l’obiettivo di raccogliere denaro destinato alle sue spese mediche. L’evento ha coinvolto diverse realtà locali, portando a una mobilitazione collettiva di solidarietà.

“Il calcio, e in particolare il tifo per la Fiorentina, dimostra ancora una volta di poter essere molto più di una passione sportiva: diventa un potente motore di solidarietà” Una grande mobilitazione di solidarietà, nata dalla passione per la Fiorentina e trasformata in aiuto concreto. È quella che vede protagonista il Valdarno, dove tifosi e associazioni si sono uniti per sostenere il piccolo Lorenzo Ballocci, con l’obiettivo di raccogliere 100mila euro per permettergli di sottoporsi a un delicato intervento chirurgico negli Stati Uniti e tornare a camminare. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione ‘Alice Benvenuti’ ETS, dall’associazione ‘Solo Viola’ e dal gruppo ‘Valdarno Viola’, con il sostegno anche del Consiglio regionale della Toscana. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Il cuore viola batte per Lorenzo, dal Valdarno una raccolta fondi per farlo tornare a camminare

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