Il crollo del costone al viale della Vittoria | chiesta condanna a 5 anni per l' ex sindaco Zambuto e il dirigente Utc

Il 5 marzo 2014 si è verificato il crollo di un costone lungo il viale della Vittoria. In relazione a questo episodio, la procura ha richiesto una condanna a cinque anni di reclusione per l'ex sindaco, l'ex dirigente dell'ufficio tecnico comunale e i tre proprietari dei terreni coinvolti. La richiesta di condanna riguarda le persone coinvolte nell'incidente e i soggetti accusati di aver causato il crollo.

Sono le richieste del pubblico ministero Alfonsa Fiore al processo, in dirittura di arrivo davanti al giudice monocratico Manfredi Coffari. Il cedimento, avvenuto il 5 marzo del 2014, tagliò in due la città provocando l'evacuazione dei cosiddetti palazzi Crea dove abitano decine di famiglie, rientrate solo dopo anni, e di numerose altre attività. L'ipotesi di reato per i cinque imputati è di disastro colposo. Zambuto e Principato, secondo quanto ipotizza l'accusa, "sapevano già due anni prima del crollo della grave situazione di pericolo”, tanto che avevano messo per iscritto anche un’ordinanza di messa in sicurezza ma senza preoccuparsi che venisse rispettata come, invece, impone la legge. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Il crollo del costone al viale della Vittoria: chiesta condanna a 5 anni per l'ex sindaco Zambuto e il dirigente Utc Articoli correlati Le mani del clan sul centro commerciale: chiesta condanna ex patron ed ex sindacoLa conferma della condanna a 7 anni per l’ex patron del centro commerciale Jambo Alessandro Falco, 8 anni per l’ex sindaco di Trentola Ducenta... Rogo alla 'Campania Energia', insieme al sindaco indagato il dirigente del settore ambiente della ProvinciaIl primo cittadino sidicino scelse il giorno di Natale per rendere noto, a mezzo social, di essere destinatario di un avviso di garanzia, pèer il suo...