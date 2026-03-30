Mercoledì 25 marzo 2025 si è svolto presso un agriturismo in provincia un convegno organizzato da Agriturist e Confagricoltura. Durante l'incontro, Raffaello Rossi, direttore di Confagricoltura Piacenza, ha aperto la sessione sottolineando che le imprese agrituristiche rappresentano un elemento di impresa, lavoro e presidio del territorio. L'evento ha riunito operatori e rappresentanti del settore per discutere delle strategie future per l’agriturismo.

Norme, sostenibilità certificata e turismo esperienziale: il punto con il presidente di Agriturist Emilia-Romagna Melioli, il vicepresidente nazionale Bisagni e la coordinatrice piacentina Montesissa «Impresa, lavoro e presidio del territorio: le imprese agrituristiche sono anche tutto questo». Sono le parole con cui Raffaello Rossi, direttore di Confagricoltura Piacenza, ha aperto il convegno Strategie per l'agriturismo del futuro, tenutosi mercoledì 25 marzo 2025 all'agriturismo Boschi Celati di Fossadello, nel Piacentino. Un pomeriggio di confronto e formazione promosso da Agriturist Emilia-Romagna e Confagricoltura Piacenza, aperto a tutti gli operatori agrituristici, che ha visto una partecipazione numerosa e attenta. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Il convegno di Agriturist e Confagricoltura traccia le strategie per l’agriturismo del futuro

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