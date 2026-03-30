Il Comune di Roma pubblica le graduatorie definitive per la scuola dell'Infanzia ma il sito non funziona
Il Comune di Roma ha reso disponibili le graduatorie definitive per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia. Tuttavia, il sito web dedicato non funziona correttamente, impedendo ai genitori di consultare i risultati. Secondo le comunicazioni ufficiali, il termine per eventuali reclami o aggiornamenti è fissato al 20 aprile, al di là del quale si rischia di perdere il posto assegnato.
Pubblicate le graduatorie definitive per la scuola dell'Infanzia a Roma, ma i genitori non riescono ad accedere: "C'è tempo fino al 20 aprile, pena la perdita del posto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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