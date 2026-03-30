Il commento del look di una 18enne sfocia in una rissa tra ragazzini | uno di loro estrae un manganello

Una rissa tra giovani si è verificata sabato sera in piazza Leonardo Da Vinci, nei pressi del Politecnico a Milano. L’alterco è degenerato e uno dei partecipanti ha estratto un manganello, coinvolgendo altri ragazzi. L’evento si è svolto nella zona Città Studi e ha visto il coinvolgimento di più minorenni. La polizia è intervenuta per sedare la situazione e avviare le indagini.

Una violenta aggressione tra ragazzini si è consumata in piazza Leonardo Da Vinci, davanti al Politecnico, zona Città Studi, a Milano, nella serata di sabato scorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Tragedia sfiorata a Napoli: rissa tra ragazzi al McDonald’s, uno estrae un coltelloPaura questa notte in via Lepanto, all’interno del McDonald’s, dove i Carabinieri della PMZ Bagnoli sono intervenuti per una violenta colluttazione... Rissa in un locale del Napoletano, feriti un 19enne ed una 18enneTempo di lettura: < 1 minutoUna rissa all’interno di un locale e poi il ferimento di un ragazzo di 19 anni e di una 18enne.