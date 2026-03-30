Il centrodestra compatto contro Ilaria Salis | Si dimetta

Il centrodestra ha chiesto le dimissioni di Ilaria Salis, dopo le recenti polemiche legate al suo passato e alla presenza del suo assistente coinvolto in procedimenti giudiziari. Le reazioni sono state unanimi e si sono concentrate sulla necessità di una sua uscita dall’incarico al Parlamento europeo. La vicenda ha suscitato una forte attenzione politica e mediatica, con commenti rivolti principalmente alla tutela della trasparenza istituzionale.

Numerose le reazioni del centrodestra al nuovo "caso Salis". "Ha un passato discutibile. Il suo assistente è coinvolto in procedimenti giudiziari, eppure la sinistra continua a proteggerla e a mantenerla al Parlamento europeo. Non può restare un minuto di più. Ilaria Salis, dimettiti", si legge in un post di Instagram di Fratelli d'Italia. "Più passano i giorni e più è chiaro perché sabato Ilaria Salis abbia frignato in quel modo quando la Polizia ha bussato alla sua camera d'albergo: riguardava il suo assistente pregiudicato, condannato a sei mesi di carcere, pena poi commutata in una sanzione da 15mila euro. Altro che immunità da europarlamentare, tutela del suo ruolo e difesa della democrazia, alla Salis stava a cuore ben altro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il centrodestra compatto contro Ilaria Salis: "Si dimetta" Contenuti e approfondimenti su Ilaria Salis Leggi anche: Ilaria Salis e Ivano Bonnin, il centrodestra: "Chiarisca o si dimetta" Roberto Salis contro il governo: “Repressione”. Scontro con Libero sul caso Ilaria SalisIl caso di Ilaria Salis torna al centro dello scontro politico con toni ancora più accesi. Ilaria Salis, centrodestra all’attacco: “Faccia chiarezza sul suo assistente Ivan Bonin”Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, in un video pubblicato sui social ha annunciato la presentazione di...