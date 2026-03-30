Il centro sociale di Lubiana che ha fatto un compromesso con la turistificazione

Il centro sociale di Lubiana, noto come Metelkova, ha raggiunto un accordo che permette l'inclusione delle visite turistiche nel suo spazio. Questa decisione ha portato a un cambiamento nel ruolo del centro, che ora si trova a dover gestire un flusso di visitatori più consistente rispetto al passato. La presenza dei tour ha trasformato l'area, tradizionalmente dedicata all’arte e alla cultura alternativa.

Per il famoso Metelkova, diventare una tappa dei tour per la città è stato uno dei modi di difendersi dalle minacce di sgombero Da più di trent’anni a pochi minuti dal centro storico di Lubiana, la capitale della Slovenia, c’è un posto che viene descritto talvolta come il quartiere alternativo della città, talvolta come la “risposta slovena” a Christiania, la famosa zona hippie di Copenhagen. Si chiama Metelkova ed è nato nel 1993 dall’occupazione di un complesso di caserme abbandonate dall’esercito jugoslavo dopo lo sgretolamento della federazione. È uno spazio disordinato, con l’aspetto tipico dei centri sociali occupati. I muri sono coperti di graffiti e adesivi con slogan politici o loghi di collettivi e serate; qua e là troneggiano sculture e installazioni artistiche. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Il centro sociale di Lubiana che ha fatto un compromesso con la turistificazione Articoli correlati Leggi anche: Milan, lo stop con il Parma ha fatto male. Ma niente è ancora compromesso nell’alta classifica Palermo, Olivella in Corteo: Il Carnevale Sociale Contro la “Turistificazione” e per la Difesa del Territorio.Il quartiere Olivella di Palermo si prepara a scendere in piazza con il Carnevale Sociale, un corteo che sabato 14 febbraio 2026 partirà...