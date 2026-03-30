Il centro sociale di Lubiana che ha fatto un compromesso con la turistificazione

Da ilpost.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centro sociale di Lubiana, noto come Metelkova, ha raggiunto un accordo che permette l'inclusione delle visite turistiche nel suo spazio. Questa decisione ha portato a un cambiamento nel ruolo del centro, che ora si trova a dover gestire un flusso di visitatori più consistente rispetto al passato. La presenza dei tour ha trasformato l'area, tradizionalmente dedicata all’arte e alla cultura alternativa.

Per il famoso Metelkova, diventare una tappa dei tour per la città è stato uno dei modi di difendersi dalle minacce di sgombero Da più di trent’anni a pochi minuti dal centro storico di Lubiana, la capitale della Slovenia, c’è un posto che viene descritto talvolta come il quartiere alternativo della città, talvolta come la “risposta slovena” a Christiania, la famosa zona hippie di Copenhagen. Si chiama Metelkova ed è nato nel 1993 dall’occupazione di un complesso di caserme abbandonate dall’esercito jugoslavo dopo lo sgretolamento della federazione. È uno spazio disordinato, con l’aspetto tipico dei centri sociali occupati. I muri sono coperti di graffiti e adesivi con slogan politici o loghi di collettivi e serate; qua e là troneggiano sculture e installazioni artistiche. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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