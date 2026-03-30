Il caro materiali deve diventare strutturale | serve decreto legge per affrontare l’imprevedibile

Il rincaro dei materiali non è più un fenomeno temporaneo, ma una realtà stabile che influenza il settore delle costruzioni. Le tensioni internazionali, in particolare nella regione dell’Iran e del mondo arabo, hanno contribuito ad aumentare i costi e le difficoltà di approvvigionamento. Per affrontare questa situazione, si discute della necessità di un decreto legge che introduca misure strutturali a tutela del settore.

Le parole di Angelo contessa Contessa di CoBuild e presidente Ance Brindisi: senza un intervento, ogni variazione dei costi si traduce inevitabilmente in criticità gestionali e finanziarie Il punto centrale, non più rinviabile, riguarda però i quadri economici: è necessario prevedere in modo stabile una quota per imprevisti adeguata all’attuale livello di incertezza, portandola ad almeno il 20%. Questa percentuale non rappresenta una misura straordinaria, ma il nuovo minimo indispensabile per assicurare la continuità dei cantieri, evitare blocchi operativi e ridurre il rischio di contenziosi. Senza questa soglia, ogni variazione dei costi si traduce inevitabilmente in criticità gestionali e finanziarie, mentre con una copertura adeguata diventa possibile assorbire gli shock e garantire stabilità al sistema. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - "Il caro materiali deve diventare strutturale: serve decreto legge per affrontare l’imprevedibile" Altri aggiornamenti su caro materiali Decreto bollette, Codacons critica gli interventi: “Bonus palliativo, serve riforma strutturale”Bonus immediati per nuclei fragili e interventi su imprese ed energia, mentre le associazioni chiedono riforme durature e maggiore concorrenza nel... Leggi anche: Salvini rilancia il decreto Sicurezza: “Attenzione a giovani stranieri, serve una legge specifica” Leggi anche: “Cappuccetto rosso”, danza e teatro di figura per affrontare il bosco e diventare grandi