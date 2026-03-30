Il Bisonte Firenze ko a Busto Arsizio | l’Uyba vendica il ko del Pala BigMt
L'Uyba Busto Arsizio ha sconfitto il Bisonte Firenze in tre set, con i parziali di 25-21, 25-15 e 25-20. I giocatori di Busto Arsizio hanno registrato punti singoli a due cifre, tra cui Pelloni, Gennari e Obossa. La squadra di Firenze ha concluso la partita senza vittorie nei tre set disputati. La gara si è svolta al Pala BigMt.
Eurotek Laic Uyba Busto Arsizio – Il Bisonte Firenze 3-0 (25-21, 25-15, 25-20) EUROTEK LAICA UYBA BUSTO ARSIZIO: Battista 10, Pelloni (L1), Gennari 12, Metwally ne, Seki, Diouf 7, Schmit, Parlangeli, Obossa 11, Eckl 3, Torcolacci 3, Boldini (L2) ne, Parra ne, Booth 6. All. Barbolini. IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 7, Morello 1, Valoppi (L1), Zuccarelli 8, Colzi 2, Villani ne, Knollema ne, Maleševi? ne, Bukili? 14, Tanase 6, Kaçmaz ne, Lapini (L2) ne, Agrifoglio 1. All. Chiavegatti. ARBITRI: Marigliano – Rossi NOTE: durata set: 27’, 21’, 21’; muri punto: UYBA 9, Il Bisonte 1; ace: UYBA 1, Il Bisonte 5. BUSTO ARSIZIO – Nella quinta giornata del girone A dei playoff Challenge, la Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio si vendica della sconfitta del Pala BigMat e batte Il Bisonte Firenze alla e-work arena con un netto 3-0. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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