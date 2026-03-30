Il Bisonte Firenze ko a Busto Arsizio | l’Uyba vendica il ko del Pala BigMt

L'Uyba Busto Arsizio ha sconfitto il Bisonte Firenze in tre set, con i parziali di 25-21, 25-15 e 25-20. I giocatori di Busto Arsizio hanno registrato punti singoli a due cifre, tra cui Pelloni, Gennari e Obossa. La squadra di Firenze ha concluso la partita senza vittorie nei tre set disputati. La gara si è svolta al Pala BigMt.