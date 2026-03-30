Un giovane di 24 anni, disperso dalla zona di Chiastre di Ravarano nel comune di Calestano dal tardo pomeriggio di giovedì 26 marzo, è tornato a casa tra la notte di sabato 28 e domenica 29 marzo. La sua assenza aveva generato preoccupazione tra le persone che lo conoscono.

Per due giorni decine di soccorritori lo hanno cercato, anche con i droni, prima nel Parmense e poi nella zona di Massa-Carrara, la sua auto era rimasta a Ravarano, nel comune di Calestano Il giovane 24enne, disperso dal tardo pomeriggio di giovedì 26 marzo dalla zona di Chiastre di Ravarano, nel comune di Calestano, è tornato autonomamente nella sua abitazione in provincia di Parma nella nottata tra sabato 28 e domenica 29 marzo. Il ragazzo sta bene, è in buone condizioni di salute. La sua auto era stata ritrovata proprio a Chiastre. Le ricerche sono state attivate a partire da giovedì e per tutta la giornata di venerdì, anche con l'utilizzo di droni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Il 24enne disperso a Chiastre di Ravarano è tornato a casa

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