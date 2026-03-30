I trasporti pubblici sono un lusso per sette milioni di italiani
In Italia, sette milioni di persone affrontano difficoltà nel usufruire dei trasporti pubblici, considerati spesso un lusso. Questa realtà si manifesta nel quotidiano di chi fatica a muoversi per motivi di studio, lavoro o assistenza sanitaria. La povertà meno evidente si traduce in ostacoli concreti per molti cittadini, influenzando le loro attività quotidiane e la qualità della vita.
Roma, 30 marzo 2026 – C’è una povertà che non si vede subito nei bilanci familiari, ma pesa ogni giorno sulle possibilità concrete di vivere, lavorare, studiare, curarsi. È la povertà dei trasporti, una forma di vulnerabilità che in Italia riguarda oltre 7 milioni di persone e che racconta più di molte statistiche la geografia irregolare del Paese: territori dove muoversi costa troppo, oppure semplicemente non è possibile in modo adeguato. Il primo Green Paper sulla povertà dei trasporti in Italia, presentato oggi a Milano dal Transport Poverty Lab, mette a fuoco un fenomeno ancora poco esplorato ma già enorme nelle sue dimensioni sociali ed economiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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