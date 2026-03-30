In Italia, sette milioni di persone affrontano difficoltà nel usufruire dei trasporti pubblici, considerati spesso un lusso. Questa realtà si manifesta nel quotidiano di chi fatica a muoversi per motivi di studio, lavoro o assistenza sanitaria. La povertà meno evidente si traduce in ostacoli concreti per molti cittadini, influenzando le loro attività quotidiane e la qualità della vita.

Roma, 30 marzo 2026 – C’è una povertà che non si vede subito nei bilanci familiari, ma pesa ogni giorno sulle possibilità concrete di vivere, lavorare, studiare, curarsi. È la povertà dei trasporti, una forma di vulnerabilità che in Italia riguarda oltre 7 milioni di persone e che racconta più di molte statistiche la geografia irregolare del Paese: territori dove muoversi costa troppo, oppure semplicemente non è possibile in modo adeguato. Il primo Green Paper sulla povertà dei trasporti in Italia, presentato oggi a Milano dal Transport Poverty Lab, mette a fuoco un fenomeno ancora poco esplorato ma già enorme nelle sue dimensioni sociali ed economiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I trasporti pubblici sono un lusso per sette milioni di italiani

Approfondimenti e contenuti su trasporti pubblici

Sette milioni di italiani vivono in condizione di "povertà dei trasporti": ecco cosa significaPiù di sette milioni di italiani vivono in condizione di "povertà dei trasporti".

Leggi anche: Sette italiani su dieci non prendono i mezzi pubblici: siamo penultimi in Europa. L’allarme su traffico, smog e costi sanitari

Trasporti pubblici, sarà un febbraio “nero”: tutte le date in cui treni, metro e bus sono a rischioIl mese di febbraio è ricco di scioperi dei lavoratori del trasporto pubblico: a rischio molti mezzi.