I supervulcani possono ricaricarsi | l’avvertimento arriva dalla caldara di Kikai in Giappone

Una caldera sottomarina di circa 7.300 anni fa ha causato una grande eruzione vulcanica nelle Isole Sumi, in Giappone. Recentemente, si è osservato un progressivo riempimento di magma in questa caldera, nota come Kikai. Non ci sono ancora segnali di un’eruzione imminente, ma gli esperti monitorano attentamente i movimenti del magma nelle profondità marine.

Roma, 30 marzo 2026 – Un silenzio lunghissimo, ma solo apparente: a distanza di ben 7.300 anni dall’aver innescato una terribile eruzione vulcanica, l’enorme caldera di Kikai (che si estende per km nel sottosuolo marino intorno alle Isole?sumi, in Giappone) si sta nuovamente riempiendo di magma. La notizia arriva da uno studio pubblicato sulla rivista Communications Earth & Environment e cambia profondamente la visione dei supervulcani: non sistemi spenti dopo una grande eruzione, ma strutture capaci di rigenerarsi nel corso dei millenni. Utilizzati cannoni ad aria compressa. Il lavoro è stato condotto da un team dell’Università di Kobe in collaborazione con la JAMSTEC (l’Agenzia giapponese per la ricerca ambientale), sfruttando proprio il vantaggio offerto dalla posizione sottomarina della caldera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I supervulcani possono ricaricarsi: l’avvertimento arriva dalla caldara di Kikai, in Giappone Articoli correlati Immobiliare ben impostato. Un sopporto arriva dalla banca del GiapponeSettimana positiva per il comparto immobiliare italiano, che fa meglio del settore a livello europeo. Leggi anche: Il gol dell'anno arriva dalla Mls? I compagni non ci possono credere... Contenuti e approfondimenti su I supervulcani possono ricaricarsi... Il supervulcano Kikai si risveglia dopo 7.300 anniIl supervulcano Kikai in Giappone si ricarica con magma fresco dopo millenni, rivelando come si sviluppano i cicli dei supervulcani. techprincess.it In Giappone, uno dei supervulcani più esplosivi della Terra si sta ricaricandoAlcuni dei vulcani più potenti del pianeta non sono affatto dormienti, stanno solo aspettando il momento giusto. Ma quando arriverà? tech.everyeye.it