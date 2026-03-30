I lavoratori della casa editrice dell' Università di Bologna non se la passano bene

Nelle ultime settimane, i dipendenti della Bologna University Press, la casa editrice dell’Università di Bologna fondata nel 1998, hanno affrontato licenziamenti che hanno coinvolto diversi lavoratori. Questa casa editrice si occupa di pubblicare testi e riviste accademiche e distribuisce i propri titoli tramite accesso diretto. La situazione ha generato preoccupazione tra i dipendenti e ha suscitato attenzione nel contesto universitario.

All'interno della Bologna University Press si sarebbe iniziato a parlare di licenziamenti. E i dipendenti non ci stanno Nei giorni scorsi all’interno della Bologna University Press si è parlato di licenziamenti. La Bologna University Press è la casa editrice nata nel 1998 in seno all’Università di Bologna: pubblica esclusivamente testi e riviste accademici e rende disponibile i suoi titoli attraverso l’accesso libero (Open Access) in sostituzione della vendita. Da qualche anno, la società attraversa una crisi che potrebbe quindi sfociare in tagli del personale. Come scrive l’agenzia Dire, i dipendenti assunti a tempo indeterminato sono undici, con un catalogo di circa 90 titoli l’anno e un fatturato di circa un milione e mezzo di euro. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - I lavoratori della casa editrice dell'Università di Bologna non se la passano bene Altri aggiornamenti su I lavoratori della casa editrice... La casa editrice Hoepli verso la cassa integrazione per i dipendenti (in tutto 89 lavoratori)La storica casa editrice Ulrico Hoepli, fra simboli del panorama culturale milanese, avrebbe comunicato ai dipendenti l’inizio della cassa... La casa editrice Hoepli verso la crisi: ipotesi cassa integrazione per i dipendenti (in tutto 89 lavoratori)La storica casa editrice Ulrico Hoepli, fra simboli del panorama culturale milanese, avrebbe comunicato ai dipendenti l’inizio della cassa... Perugia, la festa per i due anni della casa editrice déclicVenerdì 13 febbraio 2026 al T-Trane di Borgo XX Giugno appuntamento con il compleanno di déclic e la festa per i due anni dalla prima pubblicazione...