Si sono tenuti i funerali dell'imprenditore agricolo deceduto a 64 anni, con una chiesa piena di persone. Il figlio ha espresso le sue emozioni, dicendo di essere un

Nella chiesa della Sacra Famiglia di Viterbo l'ultimo saluto al titolare dell'azienda Cascina delle Pantane di Vejano e produttore di formaggi di pecora morto a 64 anni L’ultimo saluto a Giovanni Pesci, l’imprenditore agricolo morto a 64 anni, in una chiesa colma di affetto e commozione. I funerali del titolare dell’azienda Cascina delle Pantane di Vejano e produttore di formaggi di pecora, nel pomeriggio di lunedì 30 marzo, alla Sacra Famiglia a Viterbo, gremita di persone che si sono strette attorno alla famiglia. Accanto alla moglie Laura, al figlio Lorenzo e al fratello Riccardo, amici, colleghi e conoscenti hanno reso omaggio a un uomo ricordato da tutti per la sua generosità e il suo sorriso. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - I funerali dell'imprenditore Giovanni Pesci, le lacrime del figlio: "Sono un concentrato d'amore per te"

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