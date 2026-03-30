I cittadini ucraini accolti a Rimini diventano volontari con il loro impegno ripulito il Parco Marecchia

Il 29 marzo, cittadini ucraini e italiani hanno partecipato a un’operazione di pulizia nel Parco XXV Aprile a Rimini, nell’ambito della campagna europea “Cleaning Up Our European Home”. I cittadini ucraini coinvolti sono diventati volontari, contribuendo direttamente alla sistemazione dell’area verde. L’attività si è svolta in modo coordinato con i partecipanti italiani, con l’obiettivo di rimuovere rifiuti e migliorare lo stato del parco.

Bonificata un’area di otto ettari con la partecipazione di 25 volontari. Un’iniziativa ambientale che unisce comunità diverse nel segno della collaborazione Il 29 marzo volontari ucraini e italiani hanno svolto un’attività di pulizia nel Parco XXV Aprile (Parco Marecchia) a Rimini, nell’ambito della grande campagna ambientale europea “Cleaning Up Our European Home”. Sono stati raccolti 7 sacchi di rifiuti e bonificata un’area di circa 8 ettari. L’iniziativa è stata organizzata da PeopleforUkraine Odv-Ets in collaborazione con Legambiente Valmarecchia Aps e si è svolta sotto il patrocinio del Comune. Dal lato ucraino il progetto è stato realizzato da Strichka - piattaforma civica e applicazione per ucraini attivi all’estero - con il supporto della International Renaissance Foundation. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - I cittadini ucraini accolti a Rimini diventano volontari, con il loro impegno ripulito il Parco Marecchia Articoli correlati Parco ripulito dai volontari: raccolti 25 chili di rifiuti e centinaia di mozziconiVenticinque chili di rifiuti raccolti e centinaia di mozziconi di sigaretta recuperati dal suolo. Un gesto che unisce: i cittadini ucraini puliscono Rimini per ringraziare dopo l'accoglienzaL’iniziativa rientra in una secolare tradizione ucraina di lavoro collettivo volontario detta “Toloka”, che in questa occasione si afferma come gesto...