I biglietti del concerto di Rosalía a Milano interrotto per problemi di salute della cantante verranno rimborsati

Il concerto di Rosalía al Forum di Assago, Milano, previsto per il 25 marzo, è stato interrotto dopo che la cantante ha accusato problemi di salute causati da un’intossicazione alimentare. I biglietti acquistati per l’evento saranno rimborsati ai clienti. La cantante non ha più eseguito la performance e il pubblico è stato fatto uscire dall’area.

Il 25 marzo, Rosalía era stata costretta a sospendere il suo concerto al Forum di Assago, Milano, a causa di un’intossicazione alimentare. A metà dello show, la cantante catalana aveva rivelato al pubblico di non stare bene, e di non essere più in grado di continuare lo spettacolo. «Ho provato a fare questo concerto fin dall’inizio anche se stavo male. Ho una forte intossicazione alimentare. Io ho cercato di resistere fino alla fine, ma mi sento estremamente male. Sto vomitando dietro le quinte. Voglio davvero dare il miglior spettacolo possibile, ma sono praticamente a terra», aveva ammesso, molto dispiaciuta. «Mi sento male. Ho provato ad andare avanti ma devo interrompere lo show. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - I biglietti del concerto di Rosalía a Milano, interrotto per problemi di salute della cantante, verranno rimborsati Articoli correlati Concerto interrotto a Milano: come ottenere il rimborso dei biglietti di RosalíaLe informazioni su modalità, tempistiche e procedure per ricevere il rimborso dopo l’interruzione dello show di Rosalía all’Unipol Forum di Milano. Concerto Rosalía Milano 2026: show interrotto al Forum, la cantante lascia il palco per maloreDoveva essere uno degli eventi musicali più attesi della primavera, ma il concerto di Rosalía a Milano nel 2026 si è concluso in anticipo lasciando...