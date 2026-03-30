Hub urbano Santarcangelo pronta a candidarsi | raccolte oltre 200 adesioni

Santarcangelo si prepara a presentare la domanda di iscrizione al registro regionale degli hub urbani, con oltre 200 adesioni raccolte tra le attività economiche dell’area. La chiusura del bando 2026 si avvicina e il Comune ha deciso di partecipare, coinvolgendo numerosi esercizi commerciali e imprese locali. La candidatura mira a qualificare l’area come hub urbano ufficiale.

Alla chiusura del bando 2026, anche Santarcangelo è pronta a presentare la domanda per l’iscrizione al registro regionale degli hub urbani, con un’elevata adesione da parte delle attività economiche inserite all’interno dell’area dell’hub. “Le oltre duecento firme all’accordo di partenariato che invieremo alla Regione Emilia-Romagna sono la dimostrazione della volontà degli esercenti santarcangiolesi di unirsi e collaborare alla realizzazione di progetti che non solo potranno portare benefici al tessuto socio-economico e al commercio di prossimità, ma che diventeranno anche un valore aggiunto per l’intera città in termini di sicurezza, qualità urbana, accessibilità, sostenibilità e proposte turistiche”, commenta l’assessore alle Attività economiche Luca Paganelli. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Hub urbano, Santarcangelo pronta a candidarsi: raccolte oltre 200 adesioni Articoli correlati Santarcangelo lancia l’hub urbano: al via la campagna di adesioniÈ iniziata ufficialmente mercoledì (4 febbraio) in una sala Baldini gremita di commercianti e associazioni di categoria, la campagna di adesione per... Hub urbano del commercio, adesioni al viaC’è tempo fino a lunedì 16 marzo per aderire all’Hub urbano di San Lazzaro: commercianti, artigiani, imprese dei servizi del capoluogo possono...