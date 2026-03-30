Hokusai a Roma | il fascino dell’arte giapponese conquista Palazzo Bonaparte

Una mostra dedicata a Hokusai a Palazzo Bonaparte porta l’arte giapponese nel cuore di Roma. Le opere dell’artista, conosciuto per le sue stampe e i paesaggi, vengono esposte in un contesto storico e architettonico che ne evidenzia il valore. I visitatori possono ammirare le incisioni e le illustrazioni in un allestimento che combina tradizione e contemporaneità.

C’è un momento, entrando in una mostra, in cui si ha la sensazione di attraversare un confine invisibile. È quello che accade con l’esposizione dedicata a Katsushika Hokusai, ospitata nelle sale di Palazzo Bonaparte. Qui, nel cuore della capitale, l’arte giapponese prende forma in un racconto visivo capace di superare epoche e distanze culturali. Prodotta da Arthemisia, la mostra accompagna il visitatore in un percorso che non è solo espositivo, ma quasi narrativo. Le oltre 200 opere, provenienti dal Museo Nazionale di Cracovia, restituiscono l’immagine di un artista instancabile, curioso, profondamente moderno. Hokusai osserva il mondo e lo traduce in linee essenziali, in composizioni dinamiche, in immagini che restano impresse con una forza sorprendente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Hokusai a Roma: il fascino dell’arte giapponese conquista Palazzo Bonaparte Articoli correlati Hokusai. Il grande maestro dell'arte giapponese a Palazzo BonaparteA partire dal 27 marzo 2026 Palazzo Bonaparte ospiterà la più grande mostra mai dedicata in Italia a Katsushika Hokusai (1760–1849), il più... Leggi anche: Al via domani la mostra “HOKUSAI. Il grande maestro dell’arte giapponese” a Palazzo Bonaparte