Harmont & Blaine Cgil e Filctem | Accordo su ammortizzatori sociali primo passo per evitare licenziamenti

Nella giornata di giovedì scorso, nella regione Campania, è stato firmato un accordo tra i rappresentanti dei lavoratori e l'azienda Harmont & Blaine di Caivano. L'intesa riguarda gli ammortizzatori sociali e rappresenta un primo passo per evitare licenziamenti. Le parti coinvolte, tra cui i sindacati Cgil e Filctem, hanno definito le modalità di intervento e le garanzie per i lavoratori.

Nella giornata di giovedì scorso, in Regione Campania, è stato raggiunto un importante accordo quadro per i lavoratori della Harmont & Blaine di Caivano. L’intesa, che prevede dodici mesi di cassa integrazione straordinaria, un incentivo all’esodo e la possibilità di ricollocazione esterna, mette fine a una fase particolarmente complessa aperta dalla procedura di licenziamento che aveva colpito 32 lavoratrici e lavoratori su un totale di 129 dipendenti. “L’accordo quadro siglato in Regione Campania giovedì scorso, che prevede la cassa integrazione straordinaria per 12 mesi, un incentivo all’esodo e la possibilità di una ricollocazione esterna, chiude una prima fase estremamente complicata che si era aperta con la procedura di licenziamento a danno di 32 lavoratrici e lavoratori su 129 unità della Harmont & Blaine di Caivano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Harmont & Blaine, Cgil e Filctem: “Accordo su ammortizzatori sociali primo passo per evitare licenziamenti” Articoli correlati Leggi anche: Harmont & Blaine ritira i licenziamenti, l’azienda accede agli ammortizzatori sociali per gestire la crisi Harmont & Blaine ritira i 32 licenziamenti a Caivano: ammortizzatori sociali per i lavoratoriRaggiunto l'accordo per il ritiro dei licenziamenti dallo stabilimento di Caivano in Prefettura a Napoli, dopo un tavolo tecnico al Ministero del...