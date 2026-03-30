Handala, considerata una minaccia strategica e non un semplice gruppo di attivisti, ha recentemente portato avanti un attacco diretto contro l’Fbi. Durante l’operazione, sono state violate le comunicazioni elettroniche di un importante funzionario, Kash Patel, coinvolto negli attacchi informatici attribuiti alla Repubblica islamica. La notizia conferma un episodio di hacking di rilievo nel settore della sicurezza nazionale.

Alla fine è successo, Handala ha attaccato frontalmente l’Fbi. Il principale attore responsabile degli attacchi informatici riconducibili alla Repubblica islamica ha violato la posta elettronica del direttore Kash Patel. E c’è chi non è sorpreso, dal momento che lo aveva in un certo senso previsto. Tra questi, Antonio Teti, referente per la Cybersicurezza dell’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara e docente di Fondamenti di Cybersecurity. Professor Teti, il 27 marzo il gruppo Handala ha violato l’account Gmail personale del direttore dell’Fbi Kash Patel, pubblicando oltre 300 email e fotografie private. Come ha reagito quando ha appreso la notizia? Con la consapevolezza di chi aveva già analizzato questo scenario. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Handala è una minaccia strategica, non un gruppo di attivisti. Parla Teti

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