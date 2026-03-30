Guerrieri stasera la terza puntata | anticipazioni

Questa sera va in ondaGuerrieri, la fiction con protagonistaAlessandro Gassmannnei panni di avvocato. Qui lui interpreta un uomo che dietro la corazza professionale nasconde una mente acuta e sensibile, divisa tra la passione per la boxe. Questa serie non ha realizzato un grande successo, non è riuscita, infatti, a convincere i telespettatori, ottenendo una media del 19% di share. Questo anche perché ha avuto contro un competitor che si è dimostrato, inaspettatamente, forte, ovveroScherzi a parte. La precedente puntata della fiction così ha realizzato 3.306.000 spettatori pari al 19.6% di share. Questa seraGuerrieritroverà però un competitor alla sua altezza, ovvero ilGrande Fratello Vipe sarà interessante vedere domani mattina chi avrà vinto la sfida. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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