, 30 marzo. Questa sera, 30 marzo 2026, va in onda su Rai 1 la quarta puntata della fiction Guerrieri, con protagonista Alessandro Gassmann, ispirata ai romanzi di Gianrico Carofiglio Ragionevoli dubbi e Le perfezioni provvisorie, pubblicati da Sellerio Editore, e da La regola dell’equilibrio, edito da Giulio Einaudi Editore. Lo stesso Carofiglio firma anche la sceneggiatura della fiction. Vediamo insieme le anticipazioni di stasera. Anticipazioni e trama. Il caso del suo maestro di boxe Quintavalle, che attende una sentenza in Cassazione, mette Guerrieri di fronte alle domande che suscita una giustizia a volte così lenta da non potersi più chiamare giustizia. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Guerrieri: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Articoli correlati

Guerrieri: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntataGuerrieri: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata Questa sera, 9 marzo 2026, va in onda su Rai 1 la prima puntata della fiction...

Guerrieri: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntataQuesta sera, 16 marzo 2026, va in onda su Rai 1 la seconda puntata della fiction Guerrieri, con protagonista Alessandro Gassmann, ispirata ai romanzi...