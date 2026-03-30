La seconda stagione di Guerrieri – La regola dell’equilibrio è ufficialmente confermata. L’annuncio è arrivato nei giorni scorsi direttamente da Alessandro Gassmann durante il Bif&st di Bari, il festival cinematografico che ha ospitato in anteprima la proiezione della terza puntata della prima stagione. Le riprese della nuova serie di episodi partiranno tra settembre e ottobre, con la messa in onda prevista tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027 su Rai 1. Durante l’incontro con il pubblico barese, Alessandro Gassmann ha espresso grande soddisfazione per il successo ottenuto dalla serie, pur ammettendo che il percorso produttivo non è stato privo di sfide. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Guerrieri 2 confermato da Alessandro Gassmann: quando tornano le nuove puntate

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