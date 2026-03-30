Guerri Napoli ko a Cremona | rimonta Vanoli nel finale finisce 88-81

Nel match tra Cremona e Napoli, la squadra ospite ha mantenuto il vantaggio per gran parte dell’incontro, ma nel quarto finale ha subito una rimonta da parte della squadra di casa. Con una serie di canestri decisivi, Cremona è riuscita a superare gli avversari e a ottenere la vittoria con il punteggio di 88-81. Durham ha giocato un ruolo determinante negli ultimi minuti.

La Guerri Napoli conduce per gran parte della gara ma cede nell’ultimo quarto sotto i colpi di Durham. Coach Magro: “Sconfitta che brucia”. Si chiude con una sconfitta la trasferta della Guerri Napoli sul parquet della Vanoli Cremona, che si impone con il punteggio di 88-81 dopo aver ribaltato l’inerzia della gara nell’ultima frazione. Gli azzurri, privi di Treier fermato precauzionalmente per un fastidio al ginocchio destro, hanno condotto per buona parte del match prima di subire il ritorno dei padroni di casa nel finale. La partita si apre con la schiacciata di Totè, primo canestro dell’incontro. L’avvio è caratterizzato da percentuali basse e diversi errori da entrambe le parti. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Guerri Napoli ko a Cremona: rimonta Vanoli nel finale, finisce 88-81 Articoli correlati Leggi anche: Cremona batte Napoli 88-81: sconfitta per la Guerri nella LegaBasket Serie A. I Playoff restano un miraggio: Cremona rimonta nell’ultimo quarto, Napoli perde 88-81Guerri Napoli perde un’altra partita fuoricasa, sciupando quanto di buono fatto nei primi tre quarti: Cremona rimonta solo negli ultimi 10 minuti con...