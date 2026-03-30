Guarin giura amore all’Inter | Ho scelto i nerazzurri rifiutando la Juventus per realizzare un sogno Sul mio futuro dico questo

L’ex centrocampista, recentemente intervistato, ha dichiarato di aver scelto di approdare all’Inter, rifiutando la Juventus, per seguire un sogno. Ha espresso il suo affetto per la maglia nerazzurra e ha condiviso un dettaglio relativo alla sua decisione, senza fornire ulteriori motivazioni. La sua scelta ha suscitato attenzione tra gli appassionati di calcio e tifosi dei due club.

di Alberto Petrosilli Guarin, ex centrocampista dell’Inter, ha sottolineato il grande amore per i nerazzurri svelando anche un importante retroscena sulla Juve. Le parole di Fredy Guarin accendono la nostalgia dei tifosi nerazzurri proprio mentre l’ Inter di Cristian Chivu marcia spedita a quota 69 punti verso lo scudetto. L’ex centrocampista colombiano, intervenuto ai microfoni di Casa Football Podcast, ha ripercorso le tappe del suo approdo a Milano, sottolineando come il legame con il club sia andato ben oltre il semplice aspetto professionale. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « L’Inter è stato un sogno che si realizza. Era il club in cui volevo giocare in Europa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Guarin giura amore all’Inter: «Ho scelto i nerazzurri rifiutando la Juventus per realizzare un sogno. Sul mio futuro dico questo» Articoli correlati Inter, Akanji si racconta: «In questo momento, la mia attenzione è tutta sull’Inter. Sul futuro dico questo»Mercato Milan, dal Belgio conferme: Tresoldi è il nome in cima alla lista per l’attacco. Leggi anche: Conferenza stampa Akanji pre Inter Arsenal: «Vogliamo lo scudetto e finire tra le prime 8 in Champions, sul mio futuro e sul ruolo da mediano vi dico questo»