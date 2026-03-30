Graziani ha commentato la prestazione di Locatelli, affermando che non lo considera il miglior centrocampista al mondo, ma ha riconosciuto che in nazionale non ci sono alternative più forti. Ha inoltre parlato di Bremer, senza fornire dettagli specifici. Le dichiarazioni sono state rilasciate ai microfoni di Radio Sportiva.

Graziani ai microfoni di Radio Sportiva è andato molto duro su Locatelli sottolineando come non è il miglior centrocampista del mondo. Il dibattito sulle colonne portanti della nostra Nazionale e del campionato di Serie A si arricchisce di una nuova, schietta analisi firmata da un grande protagonista del calcio mondiale. Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex attaccante azzurro Graziani ha offerto il suo punto di vista senza filtri, toccando temi caldi come il recupero dei grandi infortunati e il valore reale dei centrocampisti a disposizione di Gattuso. Il primo argomento affrontato riguarda la difesa e, in particolare, le condizioni di Gleison Bremer. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Graziani duro su Locatelli: «A me non fa impazzire, ma dobbiamo accontentarci. In Nazionale non abbiamo uno più forte di lui. Su Bremer…»

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