Nella quinta puntata del Grande Fratello Vip, si sono verificati scontri e discussioni tra i concorrenti, con particolare attenzione verso una delle partecipanti. Durante la puntata, alcuni concorrenti hanno espresso la richiesta di poter uscire dalla casa, mentre altri hanno rivolto commenti critici nei confronti di questa concorrente. La serata si è distinta per le tensioni tra i partecipanti, coinvolgendo tre nomi di rilievo dell’edizione.

La quinta puntata del Grande Fratello Vip ha avuto inizio nel segno delle polemiche. Lo stesso potrebbe dirsi per tutte, eccezion fatta per quella d’esordio, ma in questo caso ci sono in ballo tre nomi eccellenti di questa edizione. Adriana Volpe contro Alessandra Mussolini e Antonella Elia. Tutto ha avuto inizio con una torta. Il GF VIP è iniziato da poco ma il nervosismo è già alle stelle. Abbiamo visto Alessandra Mussolini spettegolare sul conto di Adriana Volpe. Il motivo? Quest’ultima stava preparando un dolce e descriveva tutti i passaggi a voce alta. Non c’era però nessuno ad ascoltarla. Un modo per interagire col pubblico? Non proprio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, tutte contro Alessandra Mussolini: “Fatemi uscire”

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