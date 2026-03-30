Grande Fratello Vip 8 anticipazioni | eliminato e provvedimenti disciplinari in vista?

Nella Casa del Grande Fratello Vip 8 si sono verificati ultimi scontri tra i concorrenti, portando a conseguenze ufficiali. Sono previste eliminazioni e l’adozione di provvedimenti disciplinari, in seguito alle tensioni emerse durante le nomination e gli scontri più accesi. La puntata di questa sera si preannuncia ricca di novità e colpi di scena legati a queste situazioni.

Scontri sempre più accesi nella Casa e nomination decisive: la puntata di stasera promette eliminazioni importanti e momenti carichi di tensione tra i concorrenti più discussi. La quinta puntata del Grande Fratello Vip va in onda questa sera, stasera 30 marzo, eccezionalmente di lunedì per evitare la concomitanza con la partita della Nazionale. L'appuntamento è in prima serata su Canale 5, subito dopo La Ruota della Fortuna. Alla conduzione ritroviamo Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La serata sarà decisiva: uno dei concorrenti in nomination dovrà abbandonare definitivamente la Casa. Tensioni al femminile nella Casa Il clima tra i VIP resta teso e ricco di scontri. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello Vip 8 anticipazioni: eliminato e provvedimenti disciplinari in vista? Articoli correlati Anticipazioni Grande Fratello Vip stasera 27 marzo 2026: chi viene eliminato, i sondaggi e le nuove nominationIlary Blasi torna in diretta tv su Canale 5 con una nuova puntata del GF Vip nel bel mezzo delle voci sul rischio di "una chiusura anticipata a causa... Grande Fratello VIP, anticipazioni stasera 20 marzo 2026: sondaggi televoto, primo eliminato, un concorrente verso il ritiroDopo un debutto sottotono in termini di ascolti, la nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026 condotto da Ilary Blasi è chiamata a invertire la...