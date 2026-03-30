Il Grande Fratello Vip 2026 è iniziato martedì 17 marzo su Canale 5, con la messa in onda delle prime puntate. I concorrenti sono entrati nella casa più spiata d’Italia e si sono presentati al pubblico. La trasmissione prosegue con le puntate settimanali, mentre non è ancora stato comunicato il termine del reality.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" Ilary Blasi è tornata al timone del reality show di successo di Canale 5. Tutte le informazioni sugli appuntamenti (in diretta) e sui protagonisti L’attesa è finita. Il Grande Fratello Vip martedì 17 marzo ha preso il via su Canale 5 e i telespettatori hanno avuto finalmente modo di ‘entrare’ nella casa più spiata d’Italia. Proprio come i concorrenti, i veri protagonisti della trasmissione di successo. Alla conduzione Ilary Blasi, che è ritornata al timone del reality show dopo anni di assenza. Con lei, nelle vesti di opinioniste pronte a commentare senza filtri le dinamiche, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Today.it

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Grande Fratello Vip 2026 puntate, cast concorrenti e quando finisce

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