Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2026, Adriana Volpe ha espresso forte disappunto, chiedendo di essere allontanata se i contenuti trasmessi sono quelli mostrati. La discussione si è innescata in un clima di crescente tensione tra i concorrenti, con numerosi scontri che si sono verificati principalmente tra le donne presenti nella casa.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" Scontro acceso, a inizio puntata, tra la conduttrice e Alessandra Mussolini: "Vergognati, sei una vipera". Cosa è successo Tensione alle stelle al Grande Fratello Vip, tra toni sempre più accesi e scontri quasi tutti al femminile. E l'inizio della puntata di questa sera, la quinta dell'edizione condotta da Ilary Blasi, ne è stata la dimostrazione. Nel corso della diretta di stasera, infatti, è andato in scena uno scontro, l'ennesimo, tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia da una parte e Adriana Volpe dall'altra. Che tra l'ex... 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Grande Fratello Vip 2026, Adriana Volpe si infuria: "Mandatemi via se questi sono i contenuti"

Articoli correlati

Leggi anche: GfVip, Adriana Volpe su tutte le furie: “Se volete questi contenuti, mandatemi via”

Grande Fratello Vip, la porta d’ingresso si apre per Alessandra Mussolini e Adriana VolpeIl Grande Fratello Vip torna con una nuova puntata speciale in onda lunedì 30 marzo in prima serata su Canale 5, in un appuntamento eccezionalmente...

Grande Fratello Vip 2026, Antonella Elia e Adriana Volpe “amiche nemiche” | Video MediasetAntonella Elia e Adriana Volpe si ritrovano nel casa del Grande Fratello Vip 2026.