Graduatorie GPS 2026 | ecco le scuole polo che valuteranno le domande AGGIORNATO

Le graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728 sono state pubblicate dopo la scadenza delle domande il 16 marzo. Ora gli Uffici scolastici stanno procedendo alla valutazione delle domande e all’elaborazione delle graduatorie. Sono state individuate alcune scuole polo incaricate di questa fase di verifica.

Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728: conclusa lo scorso 16 marzo la fase di presentazione della domanda, adesso spetta agli Uffici scolastici la fase di valutazione ed elaborazione della graduatoria. L'articolo Graduatorie GPS 2026: ecco le scuole polo che valuteranno le domande AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Graduatorie GPS 2026: ecco le scuole polo che valuteranno le domande [IN AGGIORNATO]Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728: conclusa lo scorso 16 marzo la fase di presentazione della domanda, adesso...