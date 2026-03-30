Goran Bregovi? torna a Bergamo | festa balcanica alla ChorusLife Arena

Il 16 aprile un artista noto per il suo contributo al genere musicale «turbo folk» si esibirà alla ChorusLife Arena di Bergamo. L'evento segue il riconoscimento del Premio Tenco alla carriera e il successo del tour precedente. L'artista sarà sul palco per un concerto che promette di riproporre le sue canzoni più celebri di fronte al pubblico bergamasco.

IL CONCERTO. Il 16 aprile il maestro del «turbo folk» in concerto dopo il successo del tour e il Premio Tenco alla carriera. Dopo il trionfo del tour estivo e l’annuncio del Premio Tenco alla carriera, Goran Bregovic torna in Italia in primavera con la sua travolgente Wedding and Funeral Band. Tra le tappe più attese, quella di Bergamo: appuntamento il 16 aprile alle 21 alla ChorusLife Arena per una serata che promette energia, emozione e ritmo senza confini. Compositore visionario e instancabile sperimentatore, Bregovic è da decenni una figura centrale della musica internazionale. La sua capacità di fondere tradizioni diverse in un linguaggio universale lo ha reso un narratore unico, capace di unire popoli e culture attraverso il suono. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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